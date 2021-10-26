جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول السودان

2021/10/26 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا

مغلقا بشأن السودان اليوم الثلاثاء وفق

ما أعلن دبلوماسيون .وتُعقد هذه الجلسة

بطلب من بريطانيا وإيرلندا والنروج

والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا،

حسب المصادر نفسها.

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