انقطاع الاتصالات في السودان

2021/10/26 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال شاهد اليوم الثلاثاء إن الاتصالات انقطعت في السودان، بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، وقال مسؤول في وزارة الصحة إن 7 قتلوا في اشتباكات بين الجنود ومحتجين خرجوا إلى الشوارع.

ولم يصدر تأكيد رسمي لانقطاع الاتصالات، وقال شاهد إن خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية أصبحت محدودة للغاية، واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية، فغلقت المتاجر وتوقفت الخدمات، كما أغلق الجيش بعض الطرق، وذلك بعد ليلة سادها الهدوء إلى حد كبير.

وأعلن الفريق عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين، والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

كما أعلن فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بانتخابات في يوليو(تموز) 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية.

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