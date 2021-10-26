الفالح: العالم يواجه ارتفاعاً بأسعار الطاقة ويجب الاستثمار في عمليات التحول

2021/10/26 | 13:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إنه فيما يتعلق بتحول الطاقة العالم يمر حالياً بتحديات كبيرة مثل الأسعار المرتفعة للطاقة، بالإضافة إلى أن هناك أشياء غير منطقية وغير حقيقية لسوق العمل تضع الضغوط، ولا يوجد أيضاً توازن حول …

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