2021/10/26 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة مكونة من 10 متهمين تتاجر بالمخدرات بحوزته أسلحة بعد محاصرتهم والاشتباك معهم لأكثر من ٤ ساعات.وقال إعلام شرطة محافظة النجف، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباك مسلح وسط النجف ينتهي باعتقال 10 تجار مخدرات المركز الخبري الوطني.

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