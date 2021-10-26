بعد الاشتباك معهم لساعات.. القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في النجف

2021/10/26 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية نوعية مهمة بإشراف قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفرعون أسفرت عن القاء القبض على عصابة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "سرية سوات التابعة إلى مديرية افواج طوارئ النجف نفذت واجب بالتعاون مع ضابط أمن الأفراد وقوة من جهاز الأمن الوطني في المحافظة لوجـود أمـر قضائي لالقاء القـبض بحـق متهمين وتم مداهمـة دارهم في حي الوفـاء وبعـد المداهمـة تـم إطـلاق النـار علـى القـوة الأمنية مـن قبـل المتهمين وتـم مـعـالجتهم بعد الاشتباك معهم ومحاصرتهم داخـل الـدار إلـى مـا يقارب أربـع ساعات".

واوضحت انه "تم القـاء القبض على 10 متهمين، ضبطت بحوزتهم خمسة بنادق كلاشنكوف مع مخازن اربعة ومسدس كلـوك ورمانة هجوميـة عـدد واحد تـم رميهـا علـى القـوة المكلفة بالواجـب ولـم تنفجـر وتـم الاستعانة بمفرزة مـن قبـل قسـم مكافحـة المتفجرات لغـرض معالجتهـا وكـذلك ضـبطت بحوزتهم مواد كريستال مخـدرة ومـواد لتعاطي المخـدرات مـع مركبتين اثنين واحدة BMW والثانية JEEP مع لوحـات مركبات وتم استلامها مـن قبـل مديريـة الأمـن الـوطني".

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