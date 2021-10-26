بايدن يثير ضجة.. يسعل في يده ثم يصافح! (فيديو)

2021/10/26 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الرئيس الأميركي جو بايدن بلا كمامة خلال مشاركته في تجمع عام بنيوجيرسي وهو يسعل في يده ثم ينزل من المنصة ليصافح الحضور.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ولفتت قناة FOX إلى أن ذلك حدث بعد أسبوع فقط على اكتشاف إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مالوركاس بكوفيد-19، علما بأن مايوركات الذي تلقى تطعيما كاملا ضد كورونا، كان قد خالط بايدن قبل أيام من ذلك.

وأثار سلوك بايدن انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه في وقت سابق شوهد بايدن داخل مطعم للمأكولات البحرية في واشنطن، وهو لا يرتدي كمامة، رغم أن المدينة تفرض نظاما صارما يلزم ارتداء الكمامات من أجل احتواء الجائحة.

"وسائل إعلام أميريكية"

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