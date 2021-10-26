مصدر يكشف عن اندماج مرتقب لأكبر تحالفين للسنة في العراق

2021/10/26 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر سياسية خاصة، الاثنين، أن المحادثات الجارية بين أكبر تحالفين سياسيين للسنة في العراق "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة السياسي خميس الخنجر، قد وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعلان الاندماج بينهما.

وحل تحالف "تقدم" ثانيا في الانتخابات البرلمانية بعد التيار الصدري، وذلك بحصوله على 38 مقعدا، وبعد انضمام خمسة نواب مستقلين إليه، أصبح يمتلك 43 مقعدا، فيما حصل "عزم" على 16 مقعدا، وانضم إليه خمسة نواب من المستقلين، ليصبح عدد نوابه حاليا 21.

اندماج قريب

وقالت المصادر العراقية طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن "(تقدم، عزم) وقعا رسميا على الاندماج ضمن كتلة برلمانية واحدة، وسيعلن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها يصبح التفاوض مع القوى السياسية الأخرى تحت عنوان تحالف سني واحد، وعلى مطالب وشروط موحدة".

وكشفت المصادر السياسية عن أن "اجتماعات عقدت في العاصمة الأردنية عمان بين الطرفين، جرى خلالها بحث توزيع المناصب السيادية المخصصة للمكون السني، ولا سيما رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الجمهورية، وكذلك الحقائب الوزارية مع ست هيئات حكومية".

ورجحت المصادر أن "يكون توحيد البيت السني بدور تركي في الدرجة الأساس، كونه سبق أن استضافت العاصمة التركية أنقرة لقاء جمع زعيمي التحالفين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات البرلمانية بأيام قليلة".

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