2021/10/26 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، أن النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون، مشيرة الى أنها ستسلك الطرق القانونية ضد مطلقي الاتهامات بتزوير النتائج.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح تابعه NRT عربية، (26 تشرين الاول 2021)، إن "المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية، وليس من قبل المفوضية"، مبينة أن "المفوضية ترفع النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية حال الانتهاء من حسم الطعون المقدمة".

وأكدت ابو سودة، أن "الطعون لم تحسم لغاية الآن"، لافتة الى أن "المفوضية تصدر بيانا بشكل يومي، يبين عدد الطعون المدروسة".

وبشأن التهم التي تواجهها المفوضية بتزوير نتائج الانتخابات، أوضحت، أن "المفوضية ستسلك الطرق القانونية، متى ما ارتأت ضرورة لذلك".

وأوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاثنين، برد 86 طعنا جديدا بنتائج الانتخابات، فيما وافقت على إجراء العد والفرز اليدوي لـ (22) محطة في 13 محافظة.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية :النتائج النهائية ترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد هذا الاجراء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية :النتائج النهائية ترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد هذا الاجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).