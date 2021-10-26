14% من العراقيين تلقوا لقاح كورونا.. 62% منهم تلقوا جرعتين

2021/10/26 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تلقي 5.621 مليون شخص عراقي للقاح كورونا،بينهم 3.5 مليون تلقوا جرعتين، فيما أشارت إلى أن خطر الوباء ما زال قائماً.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر : إن “هناك موجات متعاقبة لكوفيد 19 ونحن توقعنا ذلك وحذرنا مراراً”، مبيناً أن “خطورة الموجة الجديدة تتناسب مع […]

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