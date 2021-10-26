2021/10/26 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، إعداد مشروع لمعالجة تلوث الهواء، فيما حددت طرق معالجة عوادم المركبات.

وقال إعلام الوزارة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "أعدت مشروعاً لمراقبة نوعية الهواء واقتراح المعالجات المناسبة وسيتم رفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماده كاستراتيجية على المدى البعيد".

وأشار الى "مفاتحة الجهات العليا والمعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التلوثات من عوادم المركبات التي لها تأثير سلبي على الجهاز التنفسي للإنسان، فضلاً عن المواد الهيدروكربونية وما تحويه من مواد مسرطنة"، مؤكداً أن "الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات تسهم بنحو 70 بالمئة من مجموع الانبعاثات الملوثة للهواء إلى جانب الأنشطة الصناعية الأخرى".

وأوضح الحسون أن "طرق معالجة عوادم المركبات تتمثل بتطبيق التشريعات البيئية والسيطرة على ملوثات الهواء عبر مراقبة نوعية الهواء"، لافتاً الى "أهمية ترسيخ مفاهيم الوعي المجتمعي بضرورة اعتماد وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات الفعالة بهذا الصدد".

ونوه الى "أهمية الشراكات مع الجهات الدولية الداعمة للبيئة والتنمية المستدامة خصوصاً في إطار اتفاقية باريس للتغيرات المناخية وصناديق التمويل المتعلقة بهذه الاتفاقيات واستثمارها لتناسب البنى التحتية للنقل البيئي المستدام بما يتلاءم وطبيعة المجتمع العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تعد مشروعاً لمعالجة تلوث الهواء وتوجه مخاطبة بشأن عوادم المركبات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تعد مشروعاً لمعالجة تلوث الهواء وتوجه مخاطبة بشأن عوادم المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).