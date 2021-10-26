النجف.. الشرطة تقبض على مبتز وتعيد ذهباً بقيمة 4 ملايين إلى الضحية

2021/10/26 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إعادة

مصوغات ذهبية بقيمة 4 ملايين دينار

لفتاة ابتزها شخص في النجف.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في

دائرة العلاقات والإع

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