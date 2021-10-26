2021/10/26 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نظمت عدة نساء أفغانيات مظاهرة في العاصمة كابل، اليوم الثلاثاء، طالبن خلالها حركة “طالبان” التي استولت على السلطة في أفغانستان، باحترام حقوقهن.وحاولت النساء المشاركات في المظاهرة التوجه لمبنى مقر بعثة الأمم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرة نسائية في كابل تطالب “طالبان” باحترام حقوق المرأة المركز الخبري الوطني.

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