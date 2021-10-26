لعقد اجتماع امني موسع.. الشمري يصل إلى اربيل

2021/10/26 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، الى محافظة اربيل لعقد أجتماع موسع مع رئاسة أركان البيشمرگة.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "الشمري يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الأستخبارات العسكرية وعدد من كبار القادة الأمنيين وصلوا إلى محافظة أربيل لعقد أجتماع موسع مع رئاسة أركان البيشمرگة للتعاون المشترك بين القطعات الأمنية الاتحادية وقوات حرس الاقليم والبيشمركة وتبادل المعلومات الأستخبارية وبحث التنسيق المشترك حول عمليات محاربة تنظيم داعش الأرهابي وأحكام السيطرة على مناطق الاهتمام المشترك ومتابعة القضايا المتعلقة بين الجانبين".

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