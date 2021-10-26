المفوضية: نتائج الانتخابات النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية

2021/10/26 | 14:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس الاثنين، برد 86 طعناً جديداً بنتائج الانتخابات، فيما وافقت على إجراء العد والفرز اليدوي لـ (22) محطة في 13 محافظة.

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