الصحة تحذر من خطورة الموجة الرابعة مجددًا وتكشف آخر إحصائية للتطعيم

2021/10/26 | 14:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة والبيئة، عن آخر إحصائية للملقحين في البلاد، فيما أشارت إلى أن الخطر ما زال قائمًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك موجات متعاقبة لكوفيد 19 ونحن توقعنا ذلك وحذرنا مرارًا"، مبينًا أن "خطورة الموجة الجديدة تتناسب مع نسبة الملتزمين بالإجراءات الوقائية واللقاحات".

وأضاف أن "خطة الوزارة للوصول إلى المناعة هي الاستمرار في عمليات التطعيم وزيادة منافذها، ومتابعة الحملة التي أطلقتها الوزارة اليوم في عدد من المحافظات والعاصمة بغداد لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين، والتركيز على الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية".

وأشار إلى أن "آخر إحصائية للتطعيم بلغت أكثر من 5 ملايين و621 ألف شخص من بينهم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون تلقوا الجرعتين"، لافتًا إلى أن "الموجة الثالثة انحسرت، والموقف الوبائي جيد، مقارنة بالأشهر الماضية".

وحذر البدر من "أن الخطر لا يزال قائمًا ولم نغادره سواء في العراق أو بقية دول العالم"، موضحًا أنه "مع بدء الموسم الدراسي فهناك قرارات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تخص الجامعات والمدارس والأساتذة وجميع الموظفين تتضمن المطالبة بتقديم كارت اللقاح أو فحص PCR حديث".

وأكد أن "اللجنة العليا شددت على مديريات التربية بضرورة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، إضافة إلى ضرورة تلقيح جميع الكوادر التربوية"، مشيرًا إلى أن "التخوف موجود إن كان مع بدء العام الدراسي الجديد أو من غيره، طالما أنه لا يوجد التزام بالإجراءات الوقائية".

وأعلنت الصحة، يوم أمس، أن دخول السلالة الرابعة لكورونا، ستشكل تحديًا كبيرًا وعبئًا ثقيلًا على النظام الصحي للبلاد الذي استنزفت موارده وخدماته خلال الموجات السابقة، داعية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة مع الإقليم الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا بإصاباته.

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