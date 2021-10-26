البيئة تعلن إعداد مشروع لمعالجة تلوث الهواء

2021/10/26 | 14:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة البيئة، الثلاثاء، إعداد مشروع لمعالجة تلوث الهواء، فيما حددت طرق معالجة عوادم المركبات.

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وقال إعلام الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (26 تشرين الأول 2021): إنها "أعدت مشروعاً لمراقبة نوعية الهواء واقتراح المعالجات المناسبة وسيتم رفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتماده كاستراتيجية على المدى البعيد".

وأشار إلى "مفاتحة الجهات العليا والمعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التلوثات من عوادم المركبات التي لها تأثير سلبي على الجهاز التنفسي للإنسان، فضلاً عن المواد الهيدروكربونية وما تحويه من مواد مسرطنة"، مؤكداً أن "الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات تسهم بنحو 70 بالمئة من مجموع الانبعاثات الملوثة للهواء إلى جانب الأنشطة الصناعية الأخرى".

وأوضح الحسون، أن "طرق معالجة عوادم المركبات تتمثل بتطبيق التشريعات البيئية والسيطرة على ملوثات الهواء عبر مراقبة نوعية الهواء"، لافتاً الى "أهمية ترسيخ مفاهيم الوعي المجتمعي بضرورة اعتماد وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات الفعالة بهذا الصدد".

ونوه الى "أهمية الشراكات مع الجهات الدولية الداعمة للبيئة والتنمية المستدامة خصوصاً في إطار اتفاقية باريس للتغيرات المناخية وصناديق التمويل المتعلقة بهذه الاتفاقيات واستثمارها لتناسب البنى التحتية للنقل البيئي المستدام بما يتلاءم وطبيعة المجتمع العراقي".

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