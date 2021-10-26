اشتباك مسلح مع عصابة في النجف لمدة 4 ساعات.. هكذا كانت النهاية...

2021/10/26 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة النجف، الثلاثاء، تفاصيل الاشتباك المسلح مع عصابة مخدرات أفضى بالقبض على عناصر العصابة، واصفة العملية بأنها كانت "عملية نوعية".

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تشرين الاول 2021)، إن "سرية سوات التابعة إلى مديرية افواج طوارئ النجف نفذت واجبا بالتعاون مع ضابط أمن الأفراد وقوة من جهاز الأمن الوطني في المحافظة، لوجـود أمـر قضائي لالقاء القـبض بحـق متهمين"، مبينة أنه "تم مداهمـة منزلهم في حي الوفـاء وسط المحافظة، وبعـد المداهمـة تـم إطـلاق النـار علـى القـوة الأمنية مـن قبـل المتهمين وتـم مـعـالجتهم بعد الاشتباك معهم ومحاصرتهم داخـل الـدار إلـى مـا يقارب أربـع ساعات ".

واضاف البيان، أن "القوة تمكنت من القـاء القبض على 10 متهمين، ضبطت بحوزتهم خمسة بنادق كلاشنكوف مع مخازن اربعة ومسدس كلـوك ورمانة هجوميـة عـدد واحد تـم رميهـا علـى القـوة المكلفة بالواجـب ولـم تنفجـر، وتـم الاستعانة بمفرزة مـن قبـل قسـم مكافحـة المتفجرات لغـرض معالجتهـا".

واوضح، انه "تم ضـبط مواد كريستال مخـدرة ومـواد لتعاطي المخـدرات مـع مركبتين اثنين واحدة BMW والثانية JEEP مع لوحـات مركبات بحوزتهم"، لافتا الى انه "تم استلامها مـن قبـل مديريـة الأمـن الـوطني".

N.A

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