2021/10/26 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من العمليات المشتركة يصل أربيل لبحث 5 ملفات مع البيشمركة المركز الخبري الوطني.

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