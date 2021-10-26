وزيرة الخارجية السودانية: الحكومة لن تستسلم

2021/10/26 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المخلوعة، مريم الصادق المهدي، في رسالة نشرتها وزارة الإعلام على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته المعتقلين ما زالوا في مكان غير معلوم.

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