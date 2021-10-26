الصين تباشر بمنح الاطفال لقاح كورونا

2021/10/26 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع

اعلنت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء، ان مناطق صينية بدأت تطعيم الأطفال من عمر 3 سنوات ضد فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "جونغو جيباو" الصينية، فأن السلطات في عدد من المناطق الصينية بدأت حملة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما، ضد فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن بيانات لجان الصحة الإقليمية أن سلطات ولاية هوباي ذكرت فيها "بدء تطعيم هذه الفئة العمرية".

وصادقت السلطات الصينية حتى الآن على الاستخدام الطارئ لثلاثة لقاحات كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما.

وفي حزيران الماضي صادقت الصين على استخدام لقاح "CoronaVac" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية، وتمت المصادقة على الاستخدام الطارئ للأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما للقاح الخاص الذي اخترعه معهد الأدوية البيولوجية في بكين (وهو جز من شركة "سينوفارم" للأدوية) في 16 ايلول الماضي وعلى لقاح كورونا الذي اخترعه معهد الأبحاث للأدوية البيولوجية في أوهان (وهو أيضا جزء من شركة "سينوفاك" للأدوية).

وبدأت حملة تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في الصين في ايلول الماضي، وفي المرحلة الأولى كانت السلطات تقوم بتطعيم المراهقين البالغين من العمر 15 عاما وفي المرحلة الثانية المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وبحلول منتصف اب الماضي قد تلقى أكثر من 60 مليون من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما لقاح كورونا في الصين.

وتدل المعلومات الصينية الرسمية على أنه تم في البلاد إجمالا بحلول 24 تشرين الاول الماضي إجراء 2,24 مليار لقاح ضد فيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم

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