2021/10/26 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء،

من خطورة الموجة الجديدة لكورونا، فيما

أعلنت عن خطة جديدة لمواجهة الفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في

تصريح للوكالة الرسمية، إن "هناك موجات

متعاقبة ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن عن خطة جديدة لمواجهة سلالات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن عن خطة جديدة لمواجهة سلالات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).