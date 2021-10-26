2021/10/26 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت إحصائية للقضاء عن الزواج والطلاق، عن ارتفاع كبير لنسب الطلاق خلال الشهرين المنصرمين.ووفق الاحصائية فقد بلغ مجموع حالات الطلاق لآب وأيلول الماضيين 11 ألفاً و442 حالة للطلاق الخارجي او بحكم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أرقام صادمة” لنسبة الطلاق في العراق المركز الخبري الوطني.

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