سفراء السودان في دول أوروبية يعلنون

2021/10/26 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، في بيان نشره حساب وزارة الثقافة والإعلام السودانية على فيسبوك، الثلاثاء، "انشقاقهم ورفضهم الانقلاب".

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