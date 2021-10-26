2021/10/26 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن باريس سان جيرمان حدد بديل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المتوقع رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.وما زال كيليان مبابي يرفض تجديد عقده مع النادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبابي يقترب من ريال مدريد وباريس يحدد بديله المركز الخبري الوطني.

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