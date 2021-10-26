الأطفال الأصغر سنًا قد يتلقوا لقاح كورونا خلال أسابيع..وهذا ما سيحدث تاليًا

2021/10/26 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرابة 28 مليون طفل أمريكي، تترواح أعمارهم بين 5 و11 سنة، مؤهلين للحصول على لقاح "كوفيد-19" قريبًا، أما الخطط الموضوعة لتشجيعهم للإقدام على ذلك فهي قيد التنفيذ.

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