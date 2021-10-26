الإعلان عن موعد افتتاح ملعب كركوك الأولمبي

2021/10/26 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي

أعلنت شركة أفا سبور التركية المنفذة لمشروع تأهيل ملعب كركوك الأولمبي، عن تحديد العشرين من الشهر المقبل موعداً لافتتاح الملعب بعد التعهد الذي قطعته وزارة الشباب والرياضة للشركة المنفذة باطلاق المبالغ المالية المترتبة عليها .

وقال مدير المشروع وهاب رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن" الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الأعمال النهائية للمرحلة الأولى قبل تاريخ افتتاحه في العشرين من الشهر المقبل"، مشيراً الى أن "ذلك يعتمد على اطلاق المبالغ المخصصة للمشروع".

وأضاف رشيد أن "الشركة لم تتسلم أي مبلغ حتى الآن على الرغم من التعهد الذي وقعه وزير الشباب مع الشركة منذ أكثر من عشرين يوماً وهو مخالف أيضاً للتوقيتات التي طالبت بها الشركة لإنهاء أعمال المرحلة الأولى من الإنجاز".

وتابع رشيد: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة من أجل مواصلة العمل في الليل والنهار"، موضحا أن "الجانب المالي يوقف تطلعاتنا في إنجاز المشروع لاسيما أن هنالك سلف مالية منذ عام 2014 ولم تطلق حتى الآن".

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