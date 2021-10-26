2021/10/26 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قتل فيروس كورونا المستجد ما لا يقل عن 4952.390 شخصا منذ ظهور تفشي المرض في الصين في ديسمبر 2019، وفقا لإحصاء جديد لوكالة فرانس برس.وأفاد الإحصاء أيضا بأنه تم تسجيل ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفيات كورونا في العالم تلامس الـ 5 ملايين المركز الخبري الوطني.

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