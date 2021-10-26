أرامكو السعودية تحذر من تراجع احتياطيات النفط في العالم بسرعة

2021/10/26 | 15:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قالت شركة أرامكو السعودية إن طاقة إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم تنخفض بسرعة، وإن الشركات بحاجة إلى زيادة الاستثمار في الإنتاج.وأضاف قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، في مقابلة مع بلومبيرغ اليوم الثلاثاء: …

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