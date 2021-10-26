العراق: الحكم بالسجن على مسؤول بتهمة الرشوة

2021/10/26 | 15:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس لمسؤول في محافظة بابل لتعاطيه الرشوة من شركة أجنبية.

وذكر مراسل NRT عربية، (26 تشرين الاول 2021)، أن "محكمة جنايات بابل، الهيئة الثالثة المختصة بالنظر بدعاوى النزاهة قررت الحكم على مدير الدائرة القانونية، في ديوان محافظة بابل بالسجن 5 سنوات وشهرا واحدا".

وأضاف، أن "القرار جاء على خلفية تعاطي المسؤول للرشوة مقابل أداء واجباته الوظيفية وصرف المستحقات المالية لشركة ميديكا الإيطالية المتعاقدة مع المحافظة على بناء ونصب وتجهيز وحدة مفراس ورنين حلزوني لمستشفى مرجان الطبي".

N.A

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