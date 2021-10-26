المخرج - المنصور جعفر

2021/10/26 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يوضح هذا النص بعض المعالم المهمة لإمكانات الخروج من الأزمة الليبرالية المستمرة في السودان منذ أكثر من 120 عاماً.



بداية من قيام انص بتوضيح بعض معالم الأزمة وسبل الخروج منها:1- طبيعة الأزمة: (أ) نظمها: رغم الثروات البشرية والطبيعية الهائلة ورغم العلاقات الودية مع الجيران وغالبية دول العالم ورغم تكرر بعض التحسنات العارضة إلا إن معدلات تفاوت فرص المعيشة تزدهر في السودان بسب ......





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