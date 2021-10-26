وَمَضَاتٌ شَائِكَة - ريتا عودة

2021/10/26 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة النَّخْلَةوإن أَحْكَمُوا الأَصْفَادَ حَوْلَ جِذْعِهَا، لا تَكُفُّ عَنِ النُّمُوِ بِإِتِجَاهِ الشَّمْس.**النَّايِ...تَفَنَّنُوا فِي ثَقْبِ جَسَدِهِ، فَغَافَلَهُم بِأَلْحَانِ الحُريَّة.**اذهب مع قناعاتك وإن سارت بكَ عكس التيّار.وحدها الأسماك الميّتة مَن تسبح معه.**((أحْلامٌ مُؤَجَّلة))ثَمَّةَ مَنْ يَضَعُ رَأٔ-;-سَهُ ع ......





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