آيا صوفيا - منير المجيد

2021/10/26 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد تشعر بالحيرة من المشاهد المتحفيّة المحيطة، وأنت تقف وسط ساحة حديقة السلطان أحمد، التي تأخذك، بكل بساطة، إلى التاريخ.خلفكَ جامع السلطان إيّاه، وأمامك متحف آيا صوفيا المهيب.



واحد من أجمل وأشهر المواقع الأثرية في العالم، وعلى رأس قائمة اليونيسكو للتراث العالمي (منذ ١-;-٩-;-٨-;-٥-;-).في منطقة «فاتح»، وعلى مقربة من مضيق البوسفور تطلّ جدران آيا صوفيا (Hagia Sophia) على سفن السيّاح وا ......





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