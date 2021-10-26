مصادر ايرانية تؤيد فرضية الهجوم الالكتروني على البلاد

2021/10/26 | 16:10 - المصدر: NRT عربية

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نشرت بعض الوكالات الإيرانية المعارضة مقاطع تظهر تعرض اللافتات الإلكترونية في بعض مدن إيران إلى هجوم إلكتروني، حيث أدرجت عليها عبارات غير لائقة أو مناوئة للنظام.

وتوقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود، فيما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات الغاز بأنحاء البلاد.

هذا وأيدت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فرضية الهجوم الإلكتروني علي البلاد.

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