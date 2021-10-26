على مهبط طائرة هليكوبتر.. شاهد كيف تقدم ممرض للزواج من ممرضة أخرى

2021/10/26 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقدت خطبة ممرضين في ولاية جورجيا الأمريكية التقيا ووقعا في الحب خلال جائحة فيروس كورونا في مفاجأة ملحمية فوق مهبط طائرات الهليكوبتر.

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