2021/10/26 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 2 كغم من المخدرات واعتقال المتاجرين بها في نينوى المركز الخبري الوطني.

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