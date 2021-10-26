2021/10/26 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن القيود الوبائية

لـ"كوفيد-19" أدت إلى حد كبير إلى تراجع

موسم الإنفلونزا 2020-2021، مع انخفاض حالات

الإنفلونزا إلى مستويات لم يسبق لها

مثيل.

وتراجعت حالات الإنفلونزا، في الواقع،

لدرجة أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وباء "كوفيد-19" ربما دفع إحدى سلالات الإنفلونزا إلى الانقراض) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وباء "كوفيد-19" ربما دفع إحدى سلالات الإنفلونزا إلى الانقراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).