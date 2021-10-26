2021/10/26 | 16:26 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نينوى.. ضبط 2 كغم مخدرات واعتقال المتاجرين بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/26 | 16:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في نينوى.. ضبط 2 كغم مخدرات واعتقال المتاجرين بها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في نينوى.. ضبط 2 كغم مخدرات واعتقال المتاجرين بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).