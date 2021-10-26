الصحة تسجل 1429 إصابة جديدة بكورونا

2021/10/26 | 16:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنها “سجلت 1429 إصابة جديدة، مقابل تماثل 2409 حالة للشفاء، و31 حالة وفاة بالفيروس”.وأضافت ان “74619 شخصاً تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة في عموم البلاد”.

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