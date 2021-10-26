الصحة تسجل 1429 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/10/26 | 16:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1429 اصابة بـ وباء كورونا و 2409 حالة شفاء اضافة الى وفاة 31 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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