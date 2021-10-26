حكم على ألمانية انتمت إلى داعش بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل طفلة إيزيدية - سمير حنا خمورو

2021/10/26 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو حكم على ألمانية انتمت إلى داعش بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل طفلة إيزيديةحكمت محكمة في ميونيخ ، الإثنين 25 تشرين الأول / أكتوبر 2021، على جينيفر وينيش ، العضوة الألمانية السابقة المنتمية إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ، بالسجن 10 سنوات.



لقد تركت هي وزوجها في الفلوجة ، طفلة يزيدية تموت من العطش عام 2015 كانا قد اشتروها لتعمل خادمة في المنزل.اتهمت المحكمة الألمانية (جينيفر وينيش) ، 30 عامً ......





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