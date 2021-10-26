جدول أعمال وفد العمليات المشتركة خلال زيارة أربيل

2021/10/26 | 16:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، برفقة معاون رئيس أركان الجيش ل إلى محافظة أربيل .

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