فيديو: لحظة اختفاء مراسل صحفي وسط العاصمة بغداد

2021/10/26 | 16:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اظهر مقطع مصوَّر، لحظة اختفاء مراسل وكالة إخبارية خلال تصويره خيم المعتصمين المعترضين على نتائج الانتخابات في بغداد.

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ويظهر في الفيديو لقطات يصورها الصحفي باسم الزعاك الذي يعمل لدى وكالة أنباء كل العرب والتي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث قاطعه اشخاص اثناء تصوير الفيديو وانقطع البث منذ تلك اللحظة بحسب عائلته.

واختفى الزعاك قبل يومين في بغداد حين كان يكلم احد المراسلين عبر الهاتف ويصف له بعض الأحداث، وفجأة انقطع الاتصال معه، وحاول زملاؤه مرارا الاتصال به، وكان هاتفه مغلقا، وفي اليوم الثاني اتصلوا بأهله فقالوا لهم: إنه خرج للتغطية الصحفية، ولم يعُد، ومنذ حينها لم يتمكنوا من تأمين أي اتصال به، وهو يحمل هوية صحفية من وكالة أنباء كل العرب.

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