شاهد بالفيديو.. جثة شاب عراقي معلق في اعلى مركب صيد

2021/10/26 | 16:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب مشنوق في قضاء الفاو بمحافظة البصرة.

وذكر المصدر في تصريح، اليوم (26 تشرين الاول 2021)، انه "في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم تم العثور جثة شاب تولد 95 معلقة بمقدمة مركب صيد في قضاء الفاو منطقة النكعة محل بيع الاسماك".

واضاف، انه "بحسب اهالي المنطقة كان هناك خلاف بين الاب و الابن مرجحين الحادث على انه انتحار".

واوضح المصدر، انه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطبابة العدلية في انتظار نتائج التحقيقات النهائية".

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