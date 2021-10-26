2021/10/26 | 16:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، الثلاثاء، بإصابة 3 اشخاص اثر وقوع شجار مسلح بينهم في ناحية كرمة بني سعيد.

وقال المصدر لـNRT عربية، اليوم (26 تشرين الاول 2021) ان "شجارا وقع بين افراد على خلفية قطعة ارض في ناحية كرمة بني سعيد، تطور إلى استخدام الاسلحة النارية".

وأضاف، "مما ادى إلى إصابة 3 اشخاص بجروح متفاوتة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرحى في نزاع مسلح بذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرحى في نزاع مسلح بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).