"تتجه نحو العالمية".. تحليل يحذر من تهديد "الرقابة الصينية"

2021/10/26 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين ليست راضية عن خنق حرية التعبير داخل حدود بلادها فقط، وهي تطمح بالرقابة على المحتوى بشكل أكبر خارج حدودها وفي أي مكان في العالم تستطيع الوصول إليه، وفق تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي.

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