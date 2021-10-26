2021/10/26 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر، اليوم الثلاثاء، رفض حكومة بلاده تهديد مفوضية الانتخابات، مؤكدا ان امريكا دفعت 10 ملايين دولار ليونامي من اجل انجاح الانتخابات العراقية.وقال تولر خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير الامريكي: دفعنا 10 ملايين دولار ليونامي لانجاح الانتخابات..



ونرفض تهديد المفوضية المركز الخبري الوطني.

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