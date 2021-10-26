2021/10/26 | 16:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي/ مديرية المعلومات العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط كمية من المواد المخدرة تقدر بـ2 كغم و2000 حبة مخدرة واعتقال المتاجرين فيها في محافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “جاء ذلك خلال عملية أمنية بالتنسيق مع قيادة عمليات الحشد الشعبي ومفارز الـK9 التابعة للواء 30 بالحشد […]

ظهرت المقالة الحشد يضبط 2 كغم و 2000 حبة من المخدرات واعتقال المتاجرين بها في نينوى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يضبط 2 كغم و 2000 حبة من المخدرات واعتقال المتاجرين بها في نينوى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يضبط 2 كغم و 2000 حبة من المخدرات واعتقال المتاجرين بها في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).