2021/10/26 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، بـ"الهارب من العدالة" مشيرا إلى أن حديثه في مقابلته الأخيرة كان "كاذبا"

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