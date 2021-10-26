كوميديا الديمقراطية !!

2021/10/26 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في مرات كثيرة لا نعرف ماذا نفعل حين

أشاهد ما يصرح به البعض عن الديمقراطية

التي يجب أن يُقدم لها العراقيون الطاعة

والولاء، هل نضحك من العبث والكوميديا

السوداء، أم نصمت من شدة الكآبة

وال

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