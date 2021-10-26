البرهان: حمدوك في منزلي والجيش تحرك ضد الحكومة لوأد الفتنة ومنع التشظي

2021/10/26 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليس معتقلا ولا مختطفا بل هو منزل البرهان وبصحة جيدة، وفقا لما قال.

وقال البرهان في مؤتمر صحفي إن الجيش تحرك ضد الحكومة المدنية لوأد الفتنة بعد أن أدخلت المحاصصة البلاد في التشظي السياسي والعنصري والجهوي، متهما مجموعة في قوى الحرية والتغيير بخطف المشهد السياسي ودفع البلاد للاحتقان.

شدد البرهان على عزم القوات المسلحة استكمال هياكل العدالة في أسبوع، “وهي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة”، محذرا من السودان يمر في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك.

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